EY-undersøking: Tempoet i det grøne skiftet går for sakte

innenriks

– Næringslivet ser at det å drive berekraftig er nødvendig for å drive butikk framover, seier administrerande direktør Håkon Haugli i Innovasjon Noreg. Måndag deltok han på Næringslivets klimakonferanse, initiert av klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V) og statsminister Erna Solberg (H).

På fire år har dei grøne prosjekta til Innovasjon Noreg, det vil seie prosjekt som bidrar til å redusere utslepp, auka frå 27 til 49 prosent.

– Det er ein kraftig vekst på kort tid, men utfordringane er store, og det går for sakte, erkjenner Haugli.

Etterlyser internasjonal strategi

Målet med klimakonferansen var å gi dei ulike aktørane betre samarbeidsmoglegheiter for å få til eit grønt skifte. Fleire klimarapportar har konkludert med at dei globale utsleppa aukar, og at store endringar må til for å få verda på rett kurs.

– Vi treng fleire radikale innovasjonar, men det er ikkje mogleg innanfor det norske handlingsrommet åleine. Det hjelper lite å ha verdsleiande løysingar dersom ingen andre enn vi sjølve veit om dei. Vi må ha nært samarbeid mellom næringslivet og styresmaktene for å styrke arbeidet med eksport og internasjonalisering, seier Innovasjon Noreg-sjefen.

Elektrifiseringa av transportsektoren og den aukande bruken av berekraftig treverk i byggebransjen er gode norske forbilde, meiner Haugli. Han håper den nye Innovasjon Noreg-tenesta The Explorer, som er utvikla gjennom eit samarbeid med næringslivet, skal bidra til auka eksport av norsk grøn teknologi.

– Går for sakte

På konferansen presenterte konsulentselskapet EY ei førebels undersøking av tempoet i det grøne skiftet i Noreg. Det er ikkje høgt nok, ifølgje Hanne Thornam, som leier prosjektet på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet.

– Mange bransjar spør etter fleire konkrete krav og forbod frå styresmakthald. Til dømes ønsker handelsnæringa forbod mot matkasting og avskoging, medan skog- og trebransjen ønsker krav til dokumentasjon av korleis byggemateriale påverkar miljøet.

Den endelege undersøkinga skal leggast fram til hausten, men den førebelse konklusjonen tyder på at næringslivet treng auka forståing for det grøne skiftet. Næringslivet ber òg om at styresmaktene styrker verkemiddelapparatet for å sikre nødvendig teknologiutvikling.

– Det er to bransjar som ligg eit hakk føre. Det er innanriks skipsfart, der nye elferjer og offshore supplybåtar har vore drivne fram av offentlege verkemiddel, medan finansbransjen sjølv har fått ei auka forståing av klimarisiko.

Etterlyser felles måling av klimarisiko

Sjefanalytikar for grøn energi og klimarisiko i avdelinga for «sustainable finance» i Nordea, Thina Saltvedt, seier at det har vorte større medvit om klimarisiko i finanssektoren.

– Men vi må bli betre på å prise inn risiko knytt til klimaendringar slik at vi ikkje overinvesterer i område som blir ulønnsame på sikt.

Saltvedt meiner næringslivet må finne ein felles måte å måle og rapportere klimarisiko på, noko som også klimarisikoutvalet til regjeringa peika på då dei la fram rapporten sin i desember 2018.

Sjefanalytikaren meiner òg at finanssektoren må skaffe seg større innsikt i korleis bedrifter og selskap innrettar drifta og strategien sin i samsvar med Parisavtalen, for å få eit meir korrekt bilde av risikoen knytt til klimaendringar bedriftene er eksponerte mot.

– Viss vi ikkje tar omsyn til klimarisiko i investerings- og finansieringsavgjerdene våre, kan vi risikere at kapitalen blir retta mot prosjekt som ikkje blir lønnsame på sikt i eit lågutsleppssamfunn, seier sjefanalytikaren.

(©NPK)