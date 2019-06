Bilistane må betale 7,5 milliardar for bypakke i Trondheim

innenriks

Av avtalen, som det vart semje om i mars i år, kjem fram det at brukarfinansiering – altså bompengar – utgjer ein vesentleg del av finansieringa.

– Det er i finansieringsplanen til miljøpakken lagt til grunn ein forventa bominntekt på 3,33 milliardar kroner i perioden 2019–2023 og 4,12 milliardar kroner i 2024–2029, til saman om lag 7,45 milliardar kroner i heile perioden, heiter det.

Venstre-leiar og kulturminister Trine Skei Grande skal vere til stades under signeringa. Ho ser byvekstavtalane som ein svært viktig del av ei grøn og framtidsretta samferdselssatsing.

– Bymiljøavtalane har vore ein suksess. Rekordmange reiser kollektivt. Det betyr reinare luft, mindre kø og lågare klimautslepp, seier Grande til NTB.

Signeringa skjer på Trondheim sentralstasjon, og det er kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) som skal skrive under på vegner av regjeringa. Underteikne skal òg statssekretær Anders Werp (H) frå Samferdselsdepartementet gjere, noko som betyr at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ikkje tar turen nordover.

Statleg halvdel

Det kjem fram i avtalen at takstane i bomsystemet vart heva 1. juni 2018 og innkrevjingsperioden forlengd til og med 2029.

Driftskostnadene blir rekna til 550 millionar kroner, noko som ifølgje avtaleteksten betyr at nettoinntekta frå bompengane vil utgjere rundt 6,9 milliardar kroner.

Samtidig bidrar staten tungt i finansieringa av byvekstpakkane.

I Trondheim skal staten dekke inntil 50 prosent av kostnaden for den nye Metrobussen, og den statlege halvdelen er på inntil 1,7 milliardar kroner på fylkes- og kommunale vegar.

– Det blir føresett at det årlege statlege bidraget utgjer inntil 50 prosent av det reelle behovet for midlar til prosjekta, og at bompengar og lokale midlar som eit minimum utgjer ein tilsvarande del kvart år, heiter det.

Strid om pakkar

Diskusjonen om bompengar har gått høgt i vår, mellom anna fordi Folkeaksjonen Nei til meir bompengar har skote fare på meiningsmålingane i fleire norske byar i forkant av lokalvalet i haust.

For to veker sidan vedtok eit ekstraordinært landsstyremøte i Frp seks krav for å få ned bompengeutgiftene. Stans i nye byvekstpakkar og kostnadskutt i eksisterande bypakker er to av krava.

Allereie i dag slit likevel byvekstpakkane økonomisk, fordi vellykka elbilpolitikk har redusert bompengeinntektene kraftig.

– Byvekstpakkane er i praksis ikkje finansierte, det heng over oss. Det kjem av at klimapolitikken er vellykka ved at fleire reiser kollektivt. Men det fører òg til at inntektene frå bompengane er mindre, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB fredag.

Nullvekstmål

Det overordna målet for byvekstavtalane er å sikre at veksten i persontransport blir tatt med kollektivtransport, sykling og gåing.

Dette såkalla nullvekstmålet står i Nasjonal transportplan (NTP) og er òg referert til i regjeringsplattforma frå Granavollen.

Dei fire regjeringspartia har dei siste to vekene drøfta bompengesituasjonen, men både KrF og Venstre har avvist å reforhandle plattforma i kjølvatnet av Frps bompengekrav.

I NTP 2018–2029 er det sett av rundt 66,4 milliardar kroner til bymiljøavtalar, byvekstavtalar og ei påskjønningsordning.

