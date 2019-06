Sector Alarm vedtar gebyret frå Konkurransetilsynet

innenriks

Konkurransetilsynet meiner alarmselskapa Sector Alarm og Verisure har samarbeidd om å ikkje selje bustadalarmar til kundane til kvarandre. Samarbeidet skal ifølgje tilsynet ha skjedd i tidsperioden 2011 til 2017.

Gebyret på 424 millionar kroner vart varsla måndag denne veka.

I ei pressemelding fredag skriv Sector Alarm at dei vedtar gebyret, men avviser samarbeid, skriv Dagens Næringsliv.

– Sector Alarm opplever at det alltid har vore hard konkurranse mellom selskapa, skriv selskapet i pressemeldinga.

Administrerande direktør Kim Grove-Knutsen i Sector Alarm seier at det er viktig for dei at kundane deira har tillit til dei og veit kva dei står for.

– Vi vedtar derfor gebyret raskt for å rette opp igjen tilliten. Ved å legge saka bak oss på eit tidleg tidspunkt, kan vi fokusere kreftene på fullt ut å levere ei best mogleg teneste til kundane våre, seier han.

Då Konkurransetilsynet varsla gebyret, skreiv dei at dei har omfattande dokumentasjon og bevis i saka.

Sector Alarm skriv at det har vore diskusjon mellom Verisure og Sector Alarm om uheldige kundeopplevingar.

– Etter å ha gått gjennom varselet til tilsynet, ser vi at noko av kontakten kan forståast på ein uheldig måte, skriv selskapet.

