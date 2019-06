Regjeringa vil la kyrkja bestemme dato for kyrkjeval

innenriks

Når regjeringa fredag legg fram ei ny melding for tru- og livssynssamfunn, fjernar dei kravet om at Den norske kyrkja skal halde val samtidig med politiske val, skriv Bergens Tidende.

– Vi meiner det er prinsipielt viktig at kyrkja sjølv får bestemme når og der dei ønsker å halde valet, seier KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad.

I 2015 heldt kyrkja sitt val samtidig som kommunevalet, noko som førte til høgare valdeltaking, men også endring av det politiske landskapet. Halvtanna år seinare kom vedtaket om ny vigselsliturgi for alle ektepar, også for dei av same kjønn.

Leiar Karl Johan Kirkebø i Open folkekyrkje i Bjørgvin seier endringa er ein siger for dei konservative.

– Å endre tid og stad for valet er ein del av maktkampen i kyrkja. Kven som stemmer, påverkar ògså kven som vinn valet. Jo fleire som stemmer, jo verre er det for dei smale interessene, seier Kirkebø.

