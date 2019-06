Regjeringa med ny handlingsplan for å kjempe mot svolt

innenriks

– Det er uakseptabelt at fleire enn kvart femte barn i verda under fem år er kronisk underernært og at talet på menneske som har usikker tilgang på mat, aukar. Vi må tenkje nytt og heilskapleg og vil styrke satsinga på matsikkerheit, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Fire neste år

Regjeringa lanserer derfor «Mat, mennesker og miljø – handlingsplan for berekraftige matsystem i norsk utanriks- og utviklingspolitikk 2019-2023».

Mat betyr noko for heile breidda i utanriks- og utviklingspolitikken til Noreg, og den nye handlingsplanen tar utgangspunkt i 2030-agendaen med berekraftsmåla.

– Svolt og matmangel hindrar berekraftig utvikling, fred og stabilitet. Nok, trygg og sunn mat er avgjerande for at ei veksande global befolkning skal få dei grunnleggande rettane sine dekt – og for at vi skal kunne nå berekraftsmåla, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ei pressemelding frå regjeringa.

Sju statsrådar

Sju statsrådar frå fem departement samarbeider om handlingsplanen. Alle tar del på internasjonale arenaer innan fagområda sine der matrelaterte aspekt blir diskuterte.

– Vi må tenkje nytt for å brødfø ei aukande befolkning innanfor tolegrensene til planeten. Matsystemet i dag og forbrukt fører til for store klimagassutslepp og tap av arter, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Dei største satsingsområda i planen er matproduksjon, verdiskaping og marknadar, ernæring og kosthald, og politikk og styresett.

(©NPK)