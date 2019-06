Mobbelov har endra praksisen til skulane

innenriks

– Vi ser ei tydeleg betring i praksisen til skulane. Skulane lagar fleire aktivitetsplanar, dei jobbar meir systematisk både førebyggjande og i oppfølginga av enkeltsaker og tar raskare tak i saker enn før, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Konsulentselskapet Deloitte har gjennomført evalueringa på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet.

Opplæringslova vart endra i 2017 for å skjerpe kampen Mot mobbing i skulen og skape betre skulemiljø. Lova omfattar alle former for krenkjande åtferd og slo fast at dersom ein elev opplever at det ikkje er trygt på skulen, er det eleven si subjektive oppleving som skal leggjast til grunn. Skulen fekk ei aktivitetsplikt, og må lage planar for å følgje opp saka.

– Riktig retning

Evalueringa viser at der det tidlegare vart fatta fleire såkalla enkeltvedtak, blir det no laga fleire aktivitetsplanar. Det tyder på at fleire situasjonar blir systematisk følgde opp, ifølgje rapporten.

– Dette er eit godt steg i riktig retning, men eg ser òg at det er nokre utfordringar vi må ta tak i, konstaterer Sanner.

Det er mellom anna bekymring for om rettssikkerheita er god nok for lærarar og andre tilsette når dei blir skulda for å ha krenkt ein elev. Skular melder at «regelverket i nokre tilfelle blir brukt som pressmiddel» av elevar og foreldre, mellom anna i samband med usemje om vurderingar.

– Eg vil òg sjå nærare på praktiseringa av regelverket om at det er den som mobbar, og ikkje den som blir mobba som må byte skule, dersom andre tiltak ikkje verkar, seier Sanner.

Berre éin elev vorte pålagt å byte skule sidan lova tredde i kraft, ifølgje NRK.

Hopar seg opp

Fylkesmennene, som er klageorgan, fått langt fleire saker på bordet. Det kan tyde på at mange elevar og foreldre opplever klageordninga som enkel og brukarvennleg, ifølgje rapporten. Samtidig har det medført at sakene «har lagt beslag på store ressursar hos fylkesmennene». Saksbehandlingstida er til dels lang, og har gått på kostnad av andre oppgåver-

Det er ògså behov for klarare føringar når det gjeld kor mykje dokumentasjon skulane skal sende til fylkesmennene, og også kven som skal ha innsyn i saksdokumenta. Innsynet kan gå på tvers av personvernet når fleire elevar er involverte.

Ein oppstrammar

Mobbeombod Bodil Jenssen Houg i Buskerud fylke er samd i at dei nye reglane verkar.

– Lova har bidratt til å stramme opp den praktiske handteringa av mobbesaker i skulane. Dei har fått større kunnskap og auka fokus på mobbing. Det aukar òg tilliten mellom foreldre og skule, når det tydeleg kva som er rammene, og det har vorte lettare å seie frå, seier Houg til NTB.

Den tidlegare rektoren vart landets første mobbeombod i 2012. Ho var først skeptisk til at ordninga med enkeltvedtak i mobbesaker vart erstatta med ei aktivitetsplikt for skulane.

– Den skepsisen har vist seg å vere feil, seier ho.

Houg meiner skulane har vorte meir «framoverlent» på grunn av kravet om at dei må utarbeide ein aktivitetsplan så snart dei får vite at ein elev ikkje opplever det trygt og godt på skulen.

Store forskjellar

Samtidig konstaterer ho at det er stor variasjon mellom skulane når det gjeld kva for tiltak dei set inn.

– Forskjellane er større mellom skular enn mellom kommunar. Det er interessant, seier ho, og peikar på at leiing og skuleeigar, altså kommunen eller fylket, si evne til å stille krav og følgje opp arbeidet er viktig.

