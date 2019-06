Komikarar vil kuppe Alliansen

innenriks

Fredag inviterte komikarane Johan Golden, Espen Rustad Thoresen og Sturle Vik Pedersen og Markus Gaupås Johansen frå NRK Satiriks til ein heller uvant og humørfylt pressekonferanse på ein av Oslos minste barar, der journalistane måtte klumpe seg saman både framfor og bak bardisken.

Alle fire har vorte førte opp på Lista til alliansen i kommunevalet i haust, noko dei aldri fekk beskjed om, slik reglane tilseier, hevdar dei.

– Men vi vil ikkje trekke oss, men gjere den demokratiske plikta vår, seier dei fire.

«Løgnglimt»

Første – og kanskje einaste – post på programmet er å få kasta partileiar Hans Jørgen Lysglimt Johansen, som dei fire omtaler som «Løgnglimt» og «Komiske Hans», ein parallell til Iraks vidgjetne tidlegare informasjonsminister «Komiske Ali».

Lysglimt Johansen er kjent som holocaustfornektar og antisemitt og har mellom anna tatt til orde for at statsminister Erna Solberg (H) må stillast for retten på Akershus festning for landssvik.

– Absolutt alt som kan vere gale med ein partileiar, er gale: Leiarstilen, økonomisk rot og ikkje minst politikken. Vi er eitt hundre prosent usamd i absolutt alt, seier Golden.

Ingen av dei fire har tenkt å bli medlemmer av partiet, som i dag berre har éin medlem – Hans Lysglimt Johansen sjølv.

På spørsmål om ikkje dei er førte opp på listene som eit ledd i ein bevisst strategi, nettopp for å skape meir blest om Alliansen, og dermed blir Lysglimt Johansens nyttige idiotar, svarer dei:

Skyt tilbake

– Lysglimt har gjort opp rekning utan vert. Han kan no bli partilaus, og det hadde han kanskje ikkje venta, seier Golden, som skyt kritikken tilbake mot media.

– De er jo her og dekker dette, seier han.

– Måla våre er noble: Vi vil fjerne ein udugeleg leiar som har forkastelege meiningar. Så får vi håpe dette ikkje slår tilbake. Motsatsen er jo å berre la han trolle i fred.

Stemninga snudde likevel då ein person som viste seg å stå på tredjeplass på Alliansen-lista dukka opp på pressekonferansen.

– Denne merksemda kan bli nyttig, seier Henrik Aarseth til NTB.

Mot alt

Når det gjeld sjølve politikken, har dei fire komikarane ikkje tenkt å bruke mykje tid på å forme eit program.

– Vi er mot alt Lysglimt er for, seier Gaupås Johansen til NTB.

Bak humoren skjuler det seg likevel meir alvorlege saker dei fire meiner er viktig å få fram.

– Alliansen har eit sugerøyr i statskassa og får 300.000 i året i statsstøtte, seier dei og peikar på at sidan Lysglimt Johansen er einaste medlem, er det han som har full kontroll med pengane.

– Vi veit ikkje kva pengane har vorte brukte til og vil krevje å få ein rekneskap, seier dei.

Meirarbeid

Dei trekker òg fram at det faktumet at Alliansen fører opp tilfeldige folk på listene, fører til masse meirarbeid for bystyreadministrasjonen. Så langt har 58 personar trekt seg.

– Dette er det skattebetalarane som betalar.

Dei fire komikarane er òg mildt sjokkerte over at det faktisk er lov å setje folk på lister utan å spørje.

– Slik er demokratiet i Noreg, seier dei.

– Dette er eit naziparti, men reglane er slik at folk som ikkje er nazistar, kan førast opp på listene.

– Rein komikk

Hans Lysglimt Johansen kallar skuldinga om at dei er eit «naziparti» for «rein komikk.»

– Alliansen kan ikkje vere det sidan Alliansen ikkje har noko partiprogram og alle Alliansen-kandidatar står fritt. Alliansen er ei plattform for ytringsfridom, ei plattform for å seie sanningar som ikkje blir sagt i andre parti, seier han til NTB.

Han meiner komikarane bør bruke den plattforma dei no har fått.

– Alliansen har no gitt desse karane ei politisk plattform. Det vi håpar er at dei vil bruke han til å seie viktige ting, bruke han til noko meir enn berre tøys.

