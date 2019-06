Klimademonstrantar blokkerer inngangen til Stortinget

innenriks

«All grunn til panikk» , «Act now» og «Nok prat, ingen flere oljefat», står det på plakatane til gruppa Extinction Rebellion under demonstrasjonen i Oslo.

Rundt 100 menneske er fredag ettermiddag samla på Eidsvolls plass framfor Stortinget, same dagen som nasjonalforsamlinga hadde den siste møtedagen sin i vårsesjonen.

Politiet er på staden, og seier at dei ikkje kjem til å fjerne demonstrantane så lenge dei oppfører seg fint.

– Vi er her i dag for å protestere mot at dei tar ferie før dei har erklært klimatisk og økologisk krise, seier Kristine Næss frå Extinction Rebellion.

Gruppa krev at Stortinget må erklære klima- og miljøkrise no. Det vart halde appellar frå Klimaaksjonen til besteforeldra og Extinction Rebellion, og dessutan talar og kunstneriske bidrag frå folk som støttar aksjonen, mellom anna artisten Lars Lillo-Stenberg.

Extinction Rebellion beskriv seg sjølv som ei opprørsgruppe som nyttar ikkevaldeleg sivil ulydnad for å tvinge styresmaktene til å erkjenne alvoret og ta dei avgjerdene som er nødvendige for å motverke klima- og miljøkrisene verda står overfor.

