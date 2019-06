Fiskeriministeren la fram eit forenkla kvotesystem

innenriks

– Det går bra i fiskerinæringa. Gjennom denne stortingsmeldinga legg vi grunnlaget for at dei gode tidene kan halde fram, slik at vi kan skape endå større verdiar av dei rike fiskeressursane i sjømatnasjonen Noreg. Det er viktig for å finansiere velferda vår, seier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Fredag la fiskeriministeren fram stortingsmeldinga om kvotesystemet. Meldinga inneheld fleire tiltak som skal sørgje for eit enklare og eit meir fleksibelt og effektivt system for næringa.

– Tiltaka vi no foreslår vil gjere systemet mindre krevjande for næringa og forvaltninga. I tillegg vil det bli meir fleksibelt, meir transparent og lettare å forstå. Målet er framleis berekraftig forvaltning, auka verdiskaping i fiskerinæringa, betre utnytting av heile fisken og aktivitet langs heile kysten, seier Nesvik.

I tillegg til ein gjennomgang av kvotesystemet, blir det lagt òg fram to strategiar: éin for heilårsarbeidsplassar og éin for bruk av heile fisken.

(©NPK)