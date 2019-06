Dronningmøte på Slottet i sommar

innenriks

Jubileet blir markert med utstillinga «Dronningmøter», der forteljingane om førstedamene til Kongehuset i fortid, notid og framtid kryssar kvarandre.

Årets utstilling «Dronningmøter» er sett i scene gjennom eksklusive antrekk og personlege gjenstandar, ulike situasjonar der dronning Maud og dronning Sonja møtest. Ved slottsbalkongen, til afternoon tea i Speilsalen, til storslege slottsball i Store festsal og endeleg til eit historisk dekt middagsbord i Store spisesal, der dei to dronningane kan ta plass med kronprinsesse Märtha, kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Ingrid Alexandra.

Utstillinga presenterer òg ulike aspekt ved interessene til dei to dronningane – frå dronning Mauds begeistring for fart og hestar til dronning Sonjas engasjerte virke for kunst og kultur. Utstillinga er produsert i samarbeid med Den & Norske Opera Ballett.

Kvar sommar opnar kongeparet slottet for publikum. Årets sesong varer fram til 25. august.

Maud var dronning av Noreg frå 1905 fram til ho døydde i 1938. I 1896 gifta prinsesse Maud seg med prins Carl av Danmark. I 1905 vart han vald til norsk konge og tok namnet Haakon VII.

