Den norske kyrkja kan få milliardverdiar

I 200 år har det vore omstridt kven som eig fondet. Nokre har hevda at det er staten, medan andre meiner det er Den norske kyrkja som eig fondet, som kan vere verd mellom 10 og 12 milliardar kroner.

I stortingsmeldinga om Opplysningsvesenets fond fastslår regjeringa at heile verdien av fondet skal komme Den norske kyrkja til gode ved at staten tar på seg ansvaret for at verneverdige kyrkjebygg blir sette i stand.

– Ved at heile verdien av fondet skal komme Den norske kyrkja til gode, skal vi sikre dei enorme kulturhistoriske verdiane som kyrkjene våre representerer, og trygge folkekyrkja for framtida, seier trus- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Tar over drift av bygningar

I dag er det slik at kommunane har det økonomiske ansvaret for bygging, drift og vedlikehald av kyrkjer i Noreg.

Regjeringa foreslår vidare at like store delar som blir overført til staten, skal brukast på å setje i stand og sikre kulturhistoriske viktige kyrkjebygg, og at kyrkja får eigedomsretten til eigedommar med særleg kyrkjeleg tyding, som prestebustadar. Eigedommar og eigedelar i fondet som ikkje har større verdi for kyrkja, vil staten vere eigar av.

Kva for eigedommar dette skal vere, vil bli avgjort i dialog med Den norske kyrkja.

– Vi vil no forplikte staten til å setje av fleire milliardar kroner til å setje i stand og sikre kyrkjebygga våre. Den auka innsatsen må gå over mange år. Dei mest verdifulle kyrkjebygga med det mest presserande behovet for vedlikehald og sikring vil bli prioritert først, seier Ropstad.

Enorm formue

Opplysningsvesenets fond vart oppretta i 1821, men historia til fondet går heilt tilbake til mellomalderen.

Fondet var i si tid den største formuen som staten hadde hand om. Slik er det ikkje lengre, men fondet forvaltar framleis store verdiar som historisk har vore knytt til kyrkja.

I Grunnlova heiter det at inntektene til fondet berre skal nyttast til «geistlighetens beste og opplysningens fremme».

