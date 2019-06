Bondeorganisasjonane forpliktar seg til klimakutt

innenriks

Dette er ei viktig plattform som set kursen for vidare grøn omstilling av norsk matproduksjon, meiner organisasjonane.

Partane signerte fredag ein intensjonsavtale om reduksjon av klimagassar og auka opptak av karbon i jordbruket. Dei forpliktar seg til å redusere det samla klimagassutsleppet til jordbruket med 5 millionar tonn CO2-ekvivalentar frå 2021–2030.

Fornøgd med semja

– Eg er fornøgd med at vi kom til ei semje. Klimaendringar truar matproduksjonen vår og er eitt av dei viktigaste spørsmåla jordbruket står overfor. Denne avtalen gir oss og regjeringa ei felles plattform for vidare arbeid for både utsleppskutt og auka opptak av karbon, seier Norges Bondelags leiar, Lars Petter Bartnes.

Utsleppsforpliktinga mot 2030 utgjer meir enn det samla årlege klimagassutsleppet til jordbrukssektoren, som ifølgje Statistisk sentralbyrå var 4,5 millionar tonn CO2-ekvivalentar i år.

Ambisiøst, men nødvendig

Bondeorganisasjonane meiner målet er ambisiøst, men nødvendig. Samtidig understrekar dei at avtalen legg til grunn for målet Stortinget har om auka sjølvforsyning og landbruk over heile landet.

– Regjeringa utfordra jordbruket på å kutte utslepp med 5 millionar tonn. Vi har no signert på at vi skal klare dette. Jordbruket tar delen sin av nødvendige klimakutt. Matforsyninga vår og velferd er avhengig av at alle næringar gjer sitt for at vi skal berge togradarsmålet, seier leiaren i Norsk- Bonde og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

Bondeorganisasjonane meiner klimaavtalen gir auka tyngde til fleire igangsette klimasatsingar i jordbruket, som auka produksjon av biogass, avlsarbeid, klimavennleg fôring og satsing på eit fossilfritt landbruk.

