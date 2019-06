Bergen kommune erklærer klimakrise

innenriks

Kommunen seier i ei fråsegn at dei i lys av klimakrisa vil gå føre som ein berekraftig og klimasmart kommune.

– Bergen kommune forpliktar seg til å følgje opp grøn strategi på ein slik måte at kommunen tar delen sin for å halde den globale oppvarminga under 1,5 grader, seier dei i fråsegna.

Bystyrerepresentant Øystein Bønes (MDG) er fornøgd med erklæringa.

– Etter fleire månader med prat om bompengekrise er det godt å sjå at politikarane i Bergen er kloke nok til å vite kva for kriser som faktisk hastar, seier han.

– Arter døyr ut, brear smeltar, havet stig og blir surare, menneske blir drive på flukt. Alt dette er menneskeskapt og kan løysast med politisk handling, legg MDG-politikaren til.

Frå før av har både Bodø kommune og Trøndelag fylke erklært klimakrise. Fleire andre kommunar og fylke skal ta stilling til spørsmålet denne månaden. Forslaget om at Noreg skal erklære klimakrise vil bli fremma for Stortinget i juni, ifølgje Bergen kommune.

