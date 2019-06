Trussamfunn må opplyse om pengestøtte frå utlandet

innenriks

– Vi ser med bekymring på at det er norske trus- og livssynssamfunn som blir finansiert av samfunn eller statar som bryt menneskerettane, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NRK.

Fredag blir departementsforslaget til ny stortingsmelding om trus- og livssynslov sendt over til Stortinget for behandling. Der foreslår regjeringa at alle trus- og livssynssamfunn som får støtte frå utlandet, skal opplyse om dette i rekneskapane sine. Målet er å kartlegge kor mange det er som får støtte frå land som bryt menneskerettane og ikkje har religionsfridom.

– Då kan ein vurdere til dømes kutt i statsstøtte til dei trussamfunna som får støtte frå statar som bryt menneskerettane, seier Ropstad.

Talsperson for Rabita-moskeen, Basim Ghozlan, som får pengar frå utlandet, meiner at det er positivt at regjeringa no vil kartlegge kvar trussamfunn får pengane sine frå. Han meiner støtta er uproblematisk.

– Utanlandsk støtte er berre problematisk viss givarane set krav om at ein skal gjere ting på ein bestemt måte, og desse krava er i strid med norsk lov eller menneskerettane. Men dette har aldri skjedd, og vil heller aldri skje, seier Ghozlan til NRK.

