Stor interesse for skattepengar fekk BankID til å knele

innenriks

Innloggingsproblema gjeld dei fleste bankane, mellom anna DNB, Gjensidige, Sbanken, SpareBank 1 og Storebrand.

– På morgonkvisten har det vore problem med BankID på mobil for både Telia og Telenor. Problema er no løyst for Telenor. Telia-kundar kan bruke kodebrikke eller vente til trafikken går litt ned, seier kommunikasjonssjef Hanna Kjærnes i BankID til NTB.

Ho meiner årsaka er høg trafikk fordi folk vil sjekke skatteoppgjeret som vart lagt ut torsdag.

Også Altinn har problem torsdag morgon. Dette gjeld både innlogging med BankID for mobil og innlogging med kodebrikke. Innlogginga stoppar opp på grunn av tidsavbrot.

