Rekordhøgt tal flyktningar i jobb eller utdanning

innenriks

Tala frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) viser at 55 prosent av dei som avslutta introduksjonsprogrammet for nykomne innvandrarar, gjekk direkte over i jobb eller utdanning.

– Tala er dei beste på ti år og viser at fleire får moglegheit til å ta ei utdanning og sikre seg varig arbeid. Regjeringas strategi er tydeleg på at arbeid og kunnskap er nøkkelen til integrering. Desse resultata viser at vi er på rett veg, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Auken kjem av at fleire har gått over til vidaregåande opplæring enn tidlegare år, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Oslo har den høgaste delen som har gått over i jobb eller utdanning, med 64 prosent, følgt av Vest-Agder, med 62 prosent. I Finnmark er det 41 prosent som har fått seg jobb eller utdanning.

– Tala viser store variasjonar i resultat, både mellom fylke og mellom kommunane. Derfor er det viktig at vi held fram å stille krav, både til kommunane og den enkelte. For å sikre betre integrering vil vi òg styre busetjing slik at fleire kjem til kommunar med gode resultat i integreringsarbeidet, og der dei kan få jobb og kvalifisering, seier Sanner.

(©NPK)