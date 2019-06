Regjeringa vil halvere utsleppa frå skipsfart

innenriks

Regjeringa ser på satsinga på grøn skipsfart som ein viktig del av klimapolitikken.

– Vi kuttar utslepp heime, vi styrker næringa og vi bidreg til å utvikle ny og klimavennleg teknologi som kan bli eksportert globalt, seier statsminister Erna Solberg (H) om handlingsplanen som vart lagt fram torsdag.

Låg- og nullutsleppsløysingar

Blant tiltaka i planen er å vidareføre dei økonomiske støtteordningane til fylkeskommunar som stiller krav om låg- og nullutsleppsløysingar i hurtigbåtanbod, å invitere næringa for å drøfte grøne transportløysingar til sjøs og vurdere krav om null- og lavutsleppsløysingar for nye skip i både oljenæringa og havbruksnæringa.

Regjeringa ønsker òg å ha eit mål om utsleppsfrie hamner innan 2030 og vurderer å innføre ei miljøfordelsordning for null- og lavutsleppsskip i dei norske skipsregistera NIS og NOR.

– I handlingsplanen for grøn skipsfart forsterkar vi tiltaka for å få ned utsleppa frå hurtigbåtar og ferjar, cruiseskip, lasteskip, offshorefartøy, oppdrett, fiske og fritidsbåtar. Vi må handle mykje raskare for å halvere utsleppa innan 2030, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Må handle mykje raskare

Men miljørørsla Zero meiner handlingsplanen til regjeringa berre går for halv maskin.

– Å halvere utsleppa frå maritim sektor innan 2030 er eit av regjeringa Solbergs mest konkrete klimamål. Då burde denne handlingsplanen vore tydelegare. Ofte tar det lang tid å få fram nye utsleppsfrie fartøy innan ulike kategoriar, så vi har dårleg tid, seier dagleg leiar Marius Holm i Zero.

Heller ikkje Arbeidarpartiets næringspolitiske talsmann Terje Aasland er nemneverdig imponert.

– Denne handlingsplanen var ein test på om regjeringa meiner alvor både i klima- og næringspolitikken. No har vi fått svaret, og her står regjeringa til stryk, meiner han.

Han meiner handlingsplanen manglar nettopp handlingar, og er for mange lister over kva som skal bli vurdert i staden for konkrete tiltak.

