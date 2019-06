Trikk og T-bane samlast i eitt selskap i Oslo

innenriks

Vedtaket frå bystyret er venta onsdag, skriv Dagsavisen.

Byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG), seier at det er betre for kommunen å eige færre selskap. Han omtaler samanslåinga som ein «showstopper» for konkurranseutsetting.

– Dette er ei gladsak, seier han.

Vognselskapet har sju tilsette og vart eit eige selskap i 2006, etter initiativ frå Høgre. Partiet er ikkje fornøgd med at avgjerda frå 2006 er reversert.

– Det var eit suksessgrep, som har gjort at vi har tatt igjen heile vedlikehaldsetterslepet på 1,7 milliardar kroner, seier Høgres byrådsleiarkandidat Eirik Lae Solberg.

(©NPK)