Støttemarkering for å få Abbasi-familien til å bli

innenriks

– Familien har ikkje ein god dag. Dei skulle ha komme til Trondheim i kveld, men éin av familiemedlemmene er ikkje i stand til å reise, seier domprost Ragnhild Jepsen i Nidaros bispedømme til NTB.

Ho har engasjert seg i støttegruppa til familien og heldt sjølv appell under støttemarkeringa i Tordenskioldparken i Trondheim onsdag kveld.

Ifølgje domprost Ragnhild Jepsen handlar markeringa om fleire ting. Støttegruppa ønsker at Abbasi-familien blir innvilga opphald i Noreg, men også at det blir reist ein diskusjon om korleis norsk asylpolitikk behandlar barn.

– Byen har vist omsorg for ein familie, men det byen òg gjer, er å seie frå om kva slags verdiar vi vil omgi oss med, sa Jepsen.

– No ønsker eg meg ei bølgje av tillit. Tillit til at politikarane fattar vedtak som også er i tråd med menneskerettane.

Rundt 2.000 frammøtte

Støttemarkeringa for Abbasi-familien trekte mange til Tordenskioldparken ved Vår Frue kyrkje. Ifølgje operasjonsleiar Kirsten Bergstrøm i politiet i Trøndelag gjekk støttemarkeringa roleg for seg.

Politiet seier til NTB det er vanskeleg å anslå kor mange som deltok, men innsatsleiaren på staden fortel at opp mot 2.000 personar er ei rimeleg mengd.

Åge Aleksandersen var ein av dei som bidrog med musikalsk innslag. Frå scena sa han at han skamma seg over korleis familien hadde vorte behandla.

Stortingsrepresentant og SV-politikar Lars Haltbrekken heldt òg appell under støttemarkeringa. Han har engasjert seg i saka, og møtte tysdag den eldste av dei tre søskena på Ahus utanfor Oslo. Til dei frammøtte fortalde han at familien er overvelda over støtta dei har opplevd dei siste dagane.

– No er det jobben vår å sørge for at dei blir her i Noreg for godt, sa Haltbrekken.

Også i Oslo vart det arrangert støttemarkering for Abbasi-familien onsdag kveld.

Håpar søskena reiser heim torsdag

– Søskena er samla i Oslo, men overlatne til seg sjølv, seier Jepsen, som fortel at mannen hennar har reist til hovudstaden for å vere saman med barna.

– Forhåpentlegvis får han følgje med dei heim i morgon. Men dette blir vurdert frå dag til dag.

Dei tre Abbasi-søskena Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16) vart nekta innreise til Afghanistan måndag, og sendt tilbake frå Istanbul tysdag. På kvelden vart dei gjenforeina med mora som er innlagt på Akershus universitetssjukehus.

Ragnhild Jepsen opplyser til NTB at helsetilstanden til mora er betre, men at dei ikkje veit kva som vil skje vidare.

Til NRK seier to av søskena, Taibeh og Yasin, at dei siste dagane har gjort søskenflokken slitne. Dei ber no om ro.

– Det er eit mareritt som eg framleis ikkje klarer å vakne frå, seier Taibeh Abbasi til NRK.

Vil be UNE sjå på saka

Det er uvisst kva som vil skje med Abbasi-familien framover, men advokat Erik Vatne fortel at familien vurderer å få Utlendingsnemnda til å sjå på saka deira på nytt ved å gi eit såkalla omgjeringskrav.

– Per i dag har ikkje familien opphaldsløyve i Noreg. Viss situasjonen skal endre seg, er det å gi eit omgjeringskrav det mest formålstenlege. Då vil heile saka bli vurdert på nytt frå styresmaktene si side, seier Erik Vatne til NTB.

Han jobbar òg med å samle informasjon om årsaka til at familien ikkje slapp inn i Afghanistan.

Til NRK onsdag uttalte Afghanistans ambassadør til Noreg, Shukria Barakzai, at barna vart nekta tatt imot fordi dei kom utan mora.

Familien flykta til Noreg i 2012 og fekk mellombels opphaldsløyve, primært fordi dei ikkje visste kor faren var. Løyvet vart tilbakekalla av Utlendingsnemnda i 2014 etter at faren dukka opp. Sidan har familien fått avslag på fleire nye søknader om opphaldsløyve, og asylsaka vore prøvd for retten i fleire rundar.

