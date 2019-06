Oslo bystyre gav grønt lys for Hafslund-samanslåing

innenriks

Dei to selskapa har lenge forhandla om ei samanslåing, og i fjor haust vart ein intensjonsavtale underteikna.

Hafslund er 100 prosent eigd av Oslo kommune, og derfor måtte ei slik samanslåing blir godkjent av bystyret først.

– Eg er utruleg glad for at vi i dag har vedtatt å slå saman Hafslund Eco med Eidsiva. Det vil gi betydeleg auka utbytte og meir velferd til Oslos innbyggarar. Eg er òg glad for at dei tilsette i begge selskapa er med på avtalen og ser verdien av å utvikle selskapet vidare, seier Marthe Scharning Lund (Ap), næring og eigarskapsbyråd i Oslo, i ei pressemelding.

Avtalen betyr at Eidsiva Energi blir slått saman med Hafslund Nett. Eidsivas kraftproduksjon blir overført til Eco Energi. Samanslåinga av verksemdene skjer på dotterselskapsnivå, noko som betyr at Hafslund Eco framleis vil vere 100 prosent eigd av Oslo kommune.

Det nye selskapet vil ha nesten 1 million kundar og kapasitet til å produsere rundt 16,4 terawatt straum i året.

(©NPK)