Ny rekordmåling for MDG, Raudt mest tilbake

innenriks

Raudt går mest tilbake på Sentios junimåling for Nettavisen og Amedia. Partiet får ei oppslutning på 4,5 prosent – ein nedgang på 2,1 prosentpoeng frå mai.

Samtidig får KrF det dårlegaste resultatet sitt på Sentios målingar nokosinne. Partiet går tilbake 0,9 prosentpoeng til 2,7 prosent.

Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) får sitt beste resultatet på Sentios målingar sidan august 2017 med ei oppslutning på 5,8 prosent, ein framgang på 0,7 prosentpoeng.

– Det er jo veldig gledeleg, og det stadfestar ein trend vi eigentleg ser på mange lokale målingar der vi går fram både i byane og på mindre stader som Kragerø og Sortland, seier MDGs nasjonale talsperson og fungerande miljøbyråd i Oslo, Arild Hermstad.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes meiner partiet låg uvanleg høgt på førre måling.

– No ser vi på gjennomsnittet av målingane at Raudt har stabilisert seg over sperregrensa. Folk ser at vi er den tydelegaste motstandaren mot politikken til regjeringa for auka forskjellar. Det skal vi vise i kommunevalet, seier Moxnes.

Målinga fordeler seg slik for resten av partia (oppslutninga i maimålinga i parentes): Ap 25,2 prosent (+2,1 prosentpoeng), Høgre 22,7 (+0,1), Frp 10,5 (-1,4), Sp 15,2 (-0,6), SV 6,8 (-0,7) og Venstre 2,5 (+0,2).

