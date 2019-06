Human-Etisk Forbund trur ny lov om tru og livssyn blir dyr

innenriks

Alle andre trus- og livssynssamfunn vil få like mykje støtte per medlemmer som Den norske kyrkja får, skriv Vårt Land.

Trond Enger, som er generalsekretær i Human-Etisk Forbund (HEF) seier til avisa at dei er glade for at det verkar som alle trus- og livssynssamfunn skal bli likt behandla.

– Men dette ser ut som ei veldig lite offensiv ordning. Alt blir som før, seier han.

– Når alt blir som før, kjem denne ordninga til å bli dyrare og dyrare. Den norske kyrkja får færre medlemmer, men meir pengar på statsbudsjettet for kvart år, og støtta til dei andre trussamfunna blir rekna ut frå ein stykkpris som blir høgare og høgare, seier Enger.

Arbeidet med den nye truslova har gått føre seg sidan september 2017 då forslaget om ei ny heilskapleg lov vart sendt ut på høyring.

Det nye lovverket, som blir presentert etter statsråd fredag, erstattar dei tre lovverka vi har i dag: Kyrkjelova, trussamfunnslova og livssynssamfunnslova.

(©NPK)