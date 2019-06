Fredriksen-døtrene og Nasjonalmuseet inngår millionsamarbeid

innenriks

Samarbeidet inneber at partane etablerer ei unik samling moderne kunst, fleire store utstillingar og eit forskingsprogram i det nye Nasjonalmuseet, som opnar ved Aker Brygge i Oslo i 2020, fortel Aftenposten.

– Dette gir fantastiske moglegheiter og blir eit stort løft for Nasjonalmuseet. Fredriksen-samarbeidet skal gi oss tilgang til ei samling av nyare kunst i verdsklasse, ein serie uforgløymelege utstillingar og satsing på forsking. Vi er utruleg glade for det store engasjementet familien viser, seier direktøren for Nasjonalmuseet Karin Hindsbo.

Langsiktig samarbeid

Avtalen strekker seg i første omgang i ti år.

– Gjennom eit langsiktig samarbeid skal vi i fellesskap skape noko som er unikt for museet og som kan medverke til internasjonal merksemd, held Hindsbo fram.

Verk frå mellom anna Marlene Dumas, Agnes Martin, Philip Guston, Eva Hesse, Kerry James Marshall, Yayoi Kusama, Lynette Yiadom-Boakye, Julie Mehretu og Bruce Nauman er allereie kjøpt inn.

Eige Fredriksen-rom

Den aktuelle samlinga er eigd av Fredriksen-familien, men blir gjort tilgjengeleg for museet gjennom langtidslån. Kunsten blir stilt ut i eit rom som får namn etter mora til Fredriksen-tvillingane Inger Katharina Astrup Fredriksen. Ho døydde i 2006.

– Dette er morsarven vår. Det vi no gjer, er ei forlenging av gode barndomsminne og eit ønske om at fleire unge skal få oppleve kva kunst kan bety, skriv Cecilie Fredriksen i ein e-post til Aftenposten.

I 2018 hadde Nasjonalmuseet eit innkjøpsbudsjettet på omtrent ni millionar kroner.

