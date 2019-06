Fleire Ap-ordførarar meiner Støre ikkje når ut til veljarar

innenriks

– Jonas Gahr Støre var ein gong den beste utanriksministeren i verda. Men han slit med å vere den fremste frontfiguren til proletariatet i Noreg, seier fylkesordførar Jon Aasen (Ap) i Møre og Romsdal til Klassekampen.

Avisa har snakka med 90 av ordførarane til partiet om krisemålingar, problemsaker og framtida til partileiinga. Nesten alle svarer at partileiinga og Støre ikkje er tydelege nok i det offentlege.

– I motsetning til dei andre partia til venstre for oss, er vi ikkje tydelege nok. Folk er usikre på kva som eigentleg er Ap sin politikk, seier ordførar Atle Kvåle i Fusa i Hordaland.

På TV 2s siste kommunevalmåling, utført av TNS Gallup, svarer berre 24,2 prosent at dei vil stemme på Ap, noko som i så fall gir den lågaste kommunevaloppslutninga til partiet nokosinne.

– Støre er veldig kunnskapsrik, men nokon gonger er vi litt for omstendelege og litt for flinke til å forklare. Det slår ikkje an i ein tabloid presse, seier ordførar Terje Andreas Hoffstad i Stor-Elvdal på Innlandet.

