Dale krev opprydding i pengebruken til bompengeselskapa

NRK har gått gjennom rekneskapane til dei fem nye, regionale bomselskapa for dei siste tre åra. Funna viser at bompengane til bilistane har gått til mykje meir enn berre finansiering av veg.

Sjefane i selskapa Ferde og Fjellinjen har ein årslønn på rundt 1,5 millionar kroner. Til saman åtte personar i selskapa har meir enn éin million kroner i lønn.

I tillegg har store summar vorte brukte på underhaldning og hygge.

I 2016 brukte Fjellinjen 128.000 kroner for å fly tre tilsette på business class til Australia for å delta på den internasjonal bomkongressen. I tillegg kom opphald og overnatting. Det same selskapet har tidobla konsulentbruken på to år.

– Viss dette er representativt for kostnadsnivået i selskapa, er det heilt uakseptabelt. Eg vil oppfordre eigarane deira, fylkeskommunane, til å at dei får lagt fram rekneskapane omgåande, at dei går gjennom og strammar opp praksisen, seier samferdselsminister Jon Georg Dale til NRK.

– Poenget med bompengeselskap er ikkje at dei skal ha luksuriøse festar, men at dei skal ta inn pengar vi treng til å finansiere veg.

Administrerande direktør Anne-Karin Sogn i Fjellinjen forsvarer dei høge lønningane i selskapet. Ho innrømmer at det er store summar, men at dei ønsker å sikre dei riktige folka og levere kvalitetsrike tenester.

– Eit regionalt bomselskap er ikkje noko anna enn andre bedrifter. Om ein erkjenner at vi er ei bedrift som har ansvar for å ta inn fire milliardar kroner per eit år, har 700.000 kundar og 50 tilsette, så jobbar vel eg for det på lik linje med alle andre som har tilsvarande bedrifter. Forskjellen på å jobbe i eit regionalt bomselskap samanlikna med andre ting er at vi jobbar med bompengar, seier Sogn.

