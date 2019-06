Éin av tre vil ha elbil som sin neste bil

innenriks

Undersøkinga, som tar for seg haldningane til nordmenn og handlingar i trafikken, viser at 35 prosent svarer at dei vil velje elbil som sin neste bil. Det er ein auke frå 28 prosent for to år sidan, opplyser NAF i ei pressemelding.

Nesten halvparten av dei yngre svarar at det blir elbil ved neste bilkjøp. Blant dei som allereie har gått frå bensin- og dieselbilar, vil to av tre halde fram med elektriske køyretøy.

– Dei som har tatt spranget frå bensin- og dieselbil til elbil, synest tydelegvis ikkje at kvardagen med elbil er vanskeleg. Og dei har nok også merka at det er mange fordelar med elbil, særleg når det gjeld drivstoffkostnader, seier senior kommunikasjonsrådgivar Nils Sødal i NAF.

Men det er framleis mange som sit på gjerdet og er usikre på om dei skal gå for elbil ved neste bilkjøp. Undersøkinga avdekkjer at 40 prosent er usikre, noko som er like mange som i 2017.

Det kan indikere at ein ikkje er i mål med elbilpolitikken, ifølgje NAF. Sødal meiner at talet på usikre forbrukarar indikerer at føreseielegheita rundt avgiftsfordelane må haldast oppe.

– Det er for tidleg å fjerne elbilfordelane no om ein skal nå målet om berre nullutsleppsbilar i 2025, seier han.

