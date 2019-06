Norgesgruppen trekker eingongsgrill frå marknaden

innenriks

Ein test utført av Kombra viste at Unik eingongsgrill oppnådde temperaturar på rundt 500 grader, og at det oppstod glødebrann i treverket.

Ifølgje standardkrava skal ikkje temperaturen på eingongsgrillar som blir selde i Noreg overstige 70 grader.

No trekker Norgesgruppen, som omset eingongsgrillen i Noreg, produktet frå marknaden omgåande.

– Vi har dokumentasjon på at grillen vår overheld krava i standarden, men for å vere sikre ønsker vi å få gjennomført ein ekstern test. Vi har bestemt at vi i vente på eigne testar mellombels sperrar denne grillen for sal i butikk, seier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen til Brannfaglig Fellesorganisasjon.

Søyland seier dei arbeider med å få gjennomført testane så raskt som mogleg.

(©NPK)