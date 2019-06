innenriks

– Politiet har losna varselskot og deretter retta skot mot gjerningsmannen, som vart treft i beinet. Mannen får førstehjelp på staden, opplyser politiet i Oslo like før klokka 10 tysdag formiddag.

Til VG seier operasjonsleiar Per Ivar Iversen at det vart sagt at mannen hadde ein granat i bagen sin

Bombegruppa i politiet er på veg for å undersøke den aktuelle bagen.

– Vi veit ikkje noko om bakgrunnen for truslane, seier Iversen.