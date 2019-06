Abbasi-søskena blir gjenforeina med mora på Ahus i ettermiddag, ifølgje advokaten til familien

innenriks

Abbasi-familien, mor og tre søsken på 16, 20 og 22 år, vart henta av politiet laurdag morgon og seinare sett på fly til Afghanistan via Istanbul. Mora var medvitslaus på heile turen til Istanbul og vart av helsemessige årsaker returnert til Noreg måndag.

– Det eg veit, er at det er planlagt at søskena blir køyrde til Ahus for å gjenforeinast med mora, seier advokaten til familien Erik Vatne til NTB.

Han seier at planen er at familien skal vere i Oslo-området fram til dei reiser til Trondheim i morgon formiddag, men strekar under at det avheng av helsetilstanden til mora.

Skal gjere noko

Etter det Vatne forstår, har politiet ordna hotellovernatting og flybillettar til Trondheim for familien onsdag.

Politiet skal òg hjelpe dei med transport til Ahus, der mora er.

Vatne viser til at familien ikkje har opphaldsløyve i Noreg, og at han saman med dei må gjere noko.

– Det ser no ut som om det er sannsynleg at vi fremmar eit omgjeringskrav til Utlendingsnemnda, seier han.

Blir tilbake sendt

Tysdag vart det klart at også dei tre søskena skal sendast tilbake til Noreg etter at Afghanistan sa nei til å ta imot dei. Kva som skjer med dei når dei kjem til Noreg, er ikkje kjent.

– Søskena blir følgde opp ved tilkomsten til Oslo. PU kommenterer ikkje eventuelle framtidige uttransporteringar, seier kommunikasjonsrådgivar Daniel Drageset i Politiets utlendingseining til TV 2.

Ifølgje TV 2 og NRKkosta uttransporteringa nesten 900.000 kroner.