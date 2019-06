Abbasi-familien ønsker ro

innenriks

– Eg kjem til å møte dei seinare i kveld. Beskjeden no er at dei ønsker minst mogleg styr, og at dei kan finne roa. Det hadde vore fint om det blir vist respekt for det, seier Lars Haltbrekken, som fungerer som talspersonen til familien, når han møter pressa på Gardermoen.

Haltbrekken, som også er stortingsrepresentant for SV, seier at han ikkje har snakka direkte med nokon av søskena, men at han har fått ønska formidle vidare frå ein som var med på reisa.

Bistandsadvokaten til familien, Erik Vatne, seier til NTB at planen er at familien skal vere i Oslo-området fram til dei reiser til Trondheim onsdag formiddag, men strekar under at det kjem an på helsetilstanden til mora.

Tysdag vart det klart at også dei tre søskena skulle sendast tilbake til Noreg etter at Afghanistan sa nei til å ta imot dei.

Abbasi-familien, mor og tre søsken på 16, 20 og 22 år, vart henta av politiet laurdag morgon og seinare sett på fly til Afghanistan via Istanbul. Mora var medvitslaus på heile turen til Istanbul og vart av helsemessige årsaker returnert til Noreg måndag.

