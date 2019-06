Regjeringa vil skape fleire møteplassar for ungdom

innenriks

Målgruppa skal vere barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov. Målet er å betre oppvekst- og levekåra.

Pengane, som blir gitt gjennom tilskotsordninga «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn», rettar seg mot 18 norske byar.

– Eg er utruleg glad for å sjå at byane ønsker å styrke tilbodet av møteplassar for barn og ungdom ytterlegare. Desse storbymidla vil føre til at barn og ungdom i byane får gode møteplassar og trygge arenaer når dei er saman, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Byane som er omfatta av ordninga, er Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad, Sandnes, Sarpsborg, Bodø, Sandefjord, Larvik, Ålesund, Arendal, Porsgrunn, Haugesund, Tønsberg, Halden og Gjøvik.

Arbeid som fremmar integrering av barn og ungdom med innvandrarbakgrunn, er vektlagt i samband med tilskota. Også samarbeid mellom frivillig sektor og kommunar er trekt fram.

(©NPK)