Listhaug på Askøy: Håpar andre kommunar vil lære

innenriks

– Eg håper norske kommunar vil lære av dette og tar ansvar for drikkevatnet. Vi må vite at vatnet i springen er trygt å drikke, seier Listhaug til NTB.

Måndag reiste ho til Askøy for å bli orientert om utbrotet av campylobacter-smitten i drikkevatnet som har herja kommunen. Der besøkte ho òg ein familie som har vorte ramma.

– Tøft

– Eg fekk kjenne på kor tøft det har vore for dei. Men kommunen har gjort alt dei har kunna for å få kontroll på situasjonen. Det er bra, seier Listhaug.

Dei siste vekene har over 2.000 askøyværingar vorte sjuke av drikkevatnet, og over 70 har vorte så dårlege at dei måtte leggast inn på sjukehus. Onsdag førre veke døydde ei 72 år gammal kvinne, medan ein eittåring døydde veka før. Begge hadde campylobacter-bakterien i kroppen, men i begge tilfella er det uklart om dette er dødsårsaka.

Bakterien kan ha komme inn i drikkevatnet gjennom dyreavføring som har leke inn i eit høgdebasseng.

Askøy kommune vil no ha ei ekstern gransking av vasskandalen for å komme til botnar i kva som har skjedd.

Vil ta opp sjølvkostprinsippet

På førehand varsla kommunen at dei ville ta opp problema med å finansiere utbetring av drikkevassforsyninga med Listhaug. Sidan 2002 har planar om utbetring lege på bordet, men saka har stadig vorte utsett. I 2017 viste ein rapport at utbetringa, med ein prislapp på 3,8 milliardar kroner, ville føre til ein tredobling av vass- og avløpsgebyret til over 30.000 kroner.

Årsaka er at vassforsyninga i Noreg blir driven etter sjølvkostprinsippet, som betyr at innbyggarane må betale det drift og vedlikehald kostar.

– Sjølvkostprinsippet er noko eg kjem til å ta opp med statsråden. Dette gjeld jo ikkje berre Askøy, men veldig mange kommunar, sa Askøy-ordførar Terje Mathiassen (Ap) til NTB.

Ingen lovnader

Men det var ingen lovnader om statleg økonomisk hjelp med i bagasjen til Listhaug. Derimot har ho bedt om ei kartlegging av drikkevassituasjonen i alle norske kommunar.

– I første omgang har vi bedt Mattilsynet kartlegge nødvendige og planlagde investeringar, særleg når det gjeld leidningsnettet, seier Listhaug.

– Så må vi sjå kva som eigentleg er situasjonen, og om det er nokre grep vi kan ta. Utgangspunktet er sjølvkostprinsippet, men det er heilt openbert at vi må jobbe langs fleire spor, seier ho og peikar på at utvikling av ny teknologi kan gi lågare investeringskostnader.

– Dilemma

Ifølgje interesseorganisasjonen Norsk Vann er det eit samla etterslep på 280 milliardar kroner på vedlikehald av leidningsnettet i norske kommunar.

Askøys varaordførar Bård Espelid meiner drikkevasskandalen viser kva for ein skvis kommunar står i når det gjeld korleis større utbetringar av denne typen infrastruktur skal finansierast.

– Det er ein hårfin balanse. Mange innbyggarar vil ikkje ha råd til å betale 30.000 kroner i gebyr, seier han.

(©NPK)