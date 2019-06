Lekkasje i hydrogentank var årsak til eksplosjon i Sandvika

innenriks

Det kjem fram i ein mellombels rapport, ifølgje ei børsmelding frå hydrogenselskapet Nel.

– Basert på vidare etterforsking kan vi seie med sikkerheit at lekkasjen starta i ei høgtrykks lagringseining, og vi gjennomfører no undersøkingar for å forstå dei detaljerte mekanismane bak lekkasjen, og korleis gassen byrja å brenne, seier Gexcon-toppen Geirmund Vislie i børsmeldinga.

– Vi kan no konkludere med at Nels kjerneteknologi ikkje var årsaka til lekkasjen. Vi leitar likevel framleis etter kva som tente på gassen, seier Nel-sjef Jon André Løkke.

Det var ved 17.30-tida måndag 10. juni at den kraftige eksplosjonen skjedde ved Uno-X-stasjonen ved Kjørbo i Sandvika. Det skal ha vore ein hydrogentank som gjekk i lufta. Ingen vart skadde i eksplosjonen, som skal ha vore så kraftig at han slo ut på jordskjelvmålarar opptil 28 kilometer unna.

