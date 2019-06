Ap og Fellesforbundet signerte avtale om industripolitisk samarbeid

innenriks

Avtalen om eit industripolitisk samarbeid inneber at det skal etablerast eit råd som består av AP-leiinga, leiinga i Fellesforbundet, AUF, i tillegg til lokale representantar og tillitsvalde. Samarbeidsrådet skal arrangere ein felles årleg industrikonferanse.

Arbeidarpartiet vedtok på landsmøtet sitt i april å ikkje gå inn for konsekvensutgreiing av oljeområda i Lofoten, Vesterålen og Senja. Vedtaket inneber likevel ikkje varig vern.

Leiar Jørn Eggum i Fellesforbundet uttalte at han var «jævla skuffa» over at Ap la bort oljekompromisset frå 2017. Han sa at vedtaket var heilt unødvendig, og at det gjer det vanskelegare for Medlemmene til fellesforbundet og tillitsvalde ute i bedriftene.

I avtaleteksten står det at dei to partane har ulike roller å spele, og at det dermed kan vere motsetningar mellom Aps politikk og Det faglege kravet til fellesforbundet.

Vidare står det i avtalen at gjennom å opprette eit formelt samarbeidsorgan vil det vere naturleg at dei to organisasjonane tar opp politiske diskusjonar og interesser.

– Politikken har makt både til å bidra til omstilling som skadar arbeidsplassar, og til omstilling som sikrar arbeidsplassar. Samarbeid mellom politikken og fagrørsle er avgjerande for at sistnemnde blir realiteten, heiter det.

(©NPK)