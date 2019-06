Varaordførar på Askøy: Høgdebasseng stengt for godt

innenriks

– Det kjem aldri til å bli tatt i bruk igjen, seier Espelid (Askøylisten) til avisa.

Kleppe vassverk har åtte høgdebasseng som er knytt til anlegget. I eitt av desse, Øvre Kleppe høgdebasseng, er det funne tarmbakteriar. Rundt 2.000 personar har truleg vorte sjuke av drikkevatnet i kommunen, og 65 personar har til saman vore innlagde på Haukeland sjukehus.

Onsdag vart det funne avføring frå hund og hjort på taket av det omstridde høgdebassenget.

Fredag opplyser varaordføraren at ein teori om at det er ein umiddelbar samanheng mellom eit sprengingsarbeid i 2014 i nærleiken av fjellbassenget og vassproblema, no er forkasta.

Espelid seier vidare at det gjennom dagen vil bli undersøkt om det kan ha komme flaggermus inn i fjellbassenget, i tillegg vil det bli undersøkt om det kan ha vore lekkasje av avføring frå dyr inn i bassenget.

Ifølgje Folkehelseinstituttets prøver har smitten truleg oppstått mellom 31. mai og 3. juni.

