Regjeringa vil hindre tvangsekteskap ved å ta frå barn pass

Barn og unge kan òg bli fråtatt passa sine viss dei står i fare for å bli etterlatne i utlandet og utsette for vald eller overgrep, melder NRK.

Forslaget opnar for å tilbakekalle pass og utskriving av nytt pass.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) seier målet er å førebygge at barn og unge her i landet blir utsette for mellom anna tvangsekteskap, eller sende til valdelege koranskular.

– Vi er klar over at ungdommar frå Noreg blir sende ut mot sin vilje, og at dei kan ende opp på koranskular eller rehabiliteringsskular, som enkelte også kallar dei. Det er viktig at vi vernar dei ungdommane, og det å nekte dei pass kan vere eitt verkemiddel som hindrar at dei blir transporterte ut av Noreg, seier Kallmyr.

Dersom dei nye reglane blir vedtatt i Stortinget, kan dei tidlegast innførast frå neste år.

