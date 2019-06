Pelsdyrnæringa vedtatt avvikla

innenriks

Forslaget om å avvikle næringa innan 1. februar 2025 vart vedtatt med 101 mot 68 stemmer etter fleire timar med debatt i Stortinget.

– Eg synest det er djupt tragisk, og eg synest det var tungt at stortingsfleirtalet var villige til å vedta noko sånt mot ei heil næring, seier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) til Nationen.

Avviklinga av pelsdyrnæringa var Venstres store siger i Granavolden-plattforma, medan KrF fekk gjennom innstramming i abortlova, som også vart vedtatt natt til fredag.

– Ein gledeleg dag

– Dette er ein gledeleg dag for dyra, vi har kjempa i 17 år for betre dyrevelferd. Dette er litt uverkeleg, seier stortingsrepresentant Guri Melby (V) i ei utsegn til NTB.

Ho seier òg at det var på høg tid å avvikle næringa.

– Eg er samtidig skuffa over Arbeidarpartiet. Dei har pelsdyrforbod i partiprogrammet sitt og har i alle år sagt at dei kjempar for dyra. Men i dag gjekk dei saman med Sp og stemte mot forbodet. Det er overraskande og skuffande, seier Melby.

Ap reagerer

Arbeidarpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland reagerer på Melbys utspel.

– Vi er for avvikling av pelsdyrnæringa, og vi stemte for lovforbodet. Men vi stemte imot overskrifta i lova fordi vi meiner det er svakt av regjeringa at dei ikkje har evna å lovfeste ein rett til ei sømeleg erstatningsordning, seier Aasland til NTB.

Han seier at dette også var noko han sa før voteringa i den fullsette stortingssalen torsdag kveld.

Krev meir erstatning

Også Senterpartiet har påpeika at erstatninga regjeringa har lagt på bordet, ikkje er god nok.

Pelsdyrbøndene har reagert skarpt på forslaget til kompensasjon, som har vorte jekka opp ei rekke gonger, seinast torsdag. Norsk pelsdyrlag har uttalt at det ikkje er godt nok. Pelsdyrnæringa anslår at avvikling vil koste minst 2,3 milliardar kroner.

Spørsmålet om kor mykje kompensasjon bøndene skal få, kan komme opp på nytt i Stortinget. Pelsdyrlaget har varsla at dei vil gå til retten for å ta vare på interessene til næringa.