No er det lov med produktplassering på radio

innenriks

Sidan 2013 har det vore tillate å drive marknadsføring gjennom å plassere produkt i redaksjonelle program på TV og i audiovisuelle bestillingstenester, som til dømes gjennom videoblogging på YouTube.

No er det opna for produktplassering i radioprogram etter at Stortinget onsdag vedtok ei endring i kringkastingslova.

I innstillinga frå regjeringa til Stortinget står det at det ikkje er nokon sakleg grunn til å forskjellsbehandle radio, fjernsyn og audiovisuelle bestillingstenester når det gjeld produktplassering. Dette synet støttar også Medietilsynet, som vil få i oppgåve å føre tilsyn med radiosendingane.

– Vi meiner det er positivt at radio ikkje skal forskjellsbehandlast på dette, slik Medietilsynet òg peika på i høyringssvaret sitt, seier direktør Mari Velsand i ei pressemelding.

Endringa fører også til at radioaktørar kan tilby realsponsing med premiar verd meir enn 10.000 kroner.

Produktplassering i TV-samanheng kan vere alt frå programleiarar med klede frå eit spesielt merke, til mat frå ei daglegvarekjede, som har betalt for plassering på TV-skjermen. Plasseringa blir merka med ein liten P i hjørnet av skjermen.

Medietilsynet opplyser om at også radioprogram som inneheld produktplassering, må merkast på ein tydeleg måte ved byrjinga og slutten av programmet, og dessutan når programmet held fram etter eit reklameavbrot.

