Lysbakken krev lågare lønnsauke for politikarar

– Politikarane skal ikkje ha ei krone meir enn det pensjonistane får. Stortinget har no gjennom behandlinga si av trygdeoppgjera gitt pensjonistar med låge pensjonar mindre å leve for. Når Stortinget underregulerer pensjonistane, må vi i det minste gjere det same med eigne godtgjersler, seier Lysbakken til Dagbladet.

Forslaget frå Stortingets lønnskommisjon er at statsrådane og stortingsrepresentantane skal få ein lønnsauke på 3,2 prosent.

Når Stortinget skal stemme over eiga lønn 20. juni, vil SV fremme eit forslag om at toppolitikarar i regjering og Storting berre skal få ein lønnsauke på 35 kroner i månaden. Det er det Nav anslår at gifte og sambuande minstepensjonistar får i auka kjøpekraft som resultat av trygdeoppgjeret, skriv avisa.

Innstillinga frå lønnskommisjonen inneber at stortingsrepresentantane får ein lønnsauke på 31.534 kroner, til 987.997 kroner. For medlemmer av regjeringa er auken 45.057 kroner, til 1.410.073 kroner.

Statsministeren får ein auke på 55.405 kroner, til 1.735.682 kroner per år. Den same lønna har stortingspresidenten.

