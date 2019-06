Kommunale kriseteam varsla etter vedtaket om pelsdyravvikling

innenriks

Rundt midnatt vedtok Stortinget å avvikle pelsdyrnæringa etter meir enn fem timars debatt. Over 20 pelsdyrbønder frå Rogaland reiste til Oslo for å følgje debatten, skriv Stavanger Aftenblad.

– Det er ein trist dag, det er mykje kjensler i sving. Eg tenker spesielt på dei unge som har satsa i næringa dei siste åra, seier leiar Jan Ove Horpestad i Rogaland Pelsdyralslag til avisa.

Han har tatt kontakt med kriseteam i kommunar som er ramma i Rogaland. Dei neste vekene skal han i fleire møte med dei.

– Eg er redd at folk kan gå heilt i kjellaren. Det er tøft å stå i denne situasjonen, og mange bønder blir gåande åleine. Det kan vere vanskeleg å snakke om at ein har det tøft. Derfor er det viktig å få ut melding om at dei ikkje må vere redde for å ta kontakt med kriseteama, seier Horpestad.

