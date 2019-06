Fafo korrigerer omstridd rapport

innenriks

Spørsmålet om ein er samd eller usamd i at «noen menneskeraser rett og slett er smartere enn andre» i Fafos rapport «Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat» i Noreg, har skapt debatt.

Statistikar og professor i statsvitskap, Ottar Hellevik, er blant dei som har kritisert metoden bak undersøkinga, som konkluderte med at 26 prosent av dei spurde meiner at «noen menneskeraser er smartere enn andre».

No korrigerer Fafo rapporten. Det var Aftenposten som først melde dette.

– Vi innser at dette spørsmålet ikkje fungerer etter intensjonen, og det får konsekvensar for korleis vi kan bruke svara på spørsmålet. Fafo gjennomgår derfor rapporten og korrigerer der det omtalte spørsmålet blir nytta, skriv forskingsstiftinga på nettsidene sine.

Dei understrekar vidare at stiftinga aldri har vurdert dette spørsmålet til å vere eit mål på rasisme i samfunnet, og at undersøkinga heller ikkje er laga for å måle førekomsten av rasisme i Noreg, men at dette ikkje har komme tydeleg nok fram.

Når arbeidet med å korrigere rapporten er ferdigstilt, vil det publisert ei ny utgåve av rapporten på Fafos nettsider.

