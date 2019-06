Radiokanal tapte i tingretten – blir nekta å spele musikk

innenriks

– Dette er eit svært gledeleg resultat. Vi har fåttt medhald av retten for at ein ikkje kan drive radio på kostnad av rettshavarane, utan løyve og utan å betale for seg, seier avdelingsdirektør for kringkasting Inger Elise Mey i Tono til Dagens Næringsliv.

Opphavsrettsorganisasjonen Tono krev til saman 697.000 kroner for 2018 og 2019 av radiokanalen, som blir drifta av Norsk Lokalkringkastning. Hallo Ski får musikken sin levert gjennom radiokanalen Radio Metro.

– Dersom dette er korrekt, stoppar vi, seier radiosjef Svein Larsen i Radio Metro.

Larsen seier at kanalen ikkje er villig til å betale dei førre krava, men at dei vil betale framtidige rekningar til Tono.

– Eg er innstilt på å betale framover, og vil ta opp det med Tono, seier han.

Advokat Hedvig Svardal, som representerer Norsk Lokalkringkastning, varslar at saka vil bli anka og meiner Tonos krav er urimeleg.

– Inntektsgrensa for lokalradio er på 135.000. Tono-vederlaga er på det dobbelte. Det heng ikkje på greip. Vederlaga må stå til inntektene, seier ho.

(©NPK)