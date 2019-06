NRK-tilsette tapte i retten

innenriks

Dei to vart sagde opp i ein nedbemanningsprosess på vårparten i fjor. Grunngivinga for oppseiingane var manglande kompetanse, og dei to valde å saksøkje kanalen.

Rettsavgjerda frå Oslo tingrett, som kom onsdag ettermiddag, konkluderte med at oppseiingane var lovlege.

– Det er skuffande. Vi må berre setje oss grundig ned og vurdere dommen og sjå om det er grunnlag for å anke, seier advokat Knut Skaslien i Norsk Journalistlag (NJ) til DN.

Chelliah hadde vore i NRK i 19 år og var tilsett i Austlandssendinga. Halle hadde vore der i 16 år.

Begge har vore i arbeid under rettsprosessen, men retten har bestemt at dei innan ein månad må fråtre frå stillingane.

(©NPK)