NHO justerer ned vekstoverslaget i norsk økonomi

Vekstoverslaget for den norske fastlandsøkonomien er på 2,3 prosent i 2019 og 2020, ein nedgang frå 2,5 prosent i første kvartal i år. Vekstoverslaget vil søkke til 2 prosent i 2021, skriv Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i den kvartalsvise rapporten «Økonomisk overblikk».

Proteksjonistiske straumdrag har kasta skuggar over vekstutsiktene i resten av verda òg, ifølgje NHO, som no reknar med ein global vekst på 3,25 prosent, 0,25 prosentpoeng mindre enn i overslaget i mars.

Internasjonale ringverknader

Brexit-dagen er utsett til 31. oktober utan at det finst nokon endelege svar på korleis utmeldinga vil skje. Samtidig har USA innført tiltak mot den kinesiske telegiganten Huawei og trua Mexico med auka tollsatsar.

Dei fire første månadene i år låg USAs import frå Kina 13 prosent lågare enn i same perioden i fjor. Handelskonflikten har hatt internasjonale ringverknader for fleire bransjar, noko som igjen har ført til at sentralbankane har vorte meir varsame med å heve renta.

– I andre kvartal blir både marknadssituasjonen og særleg marknadsutsiktene vurderte som svakare enn i første kvartal, skriv NHO.

Framleis optimisme

NHO trur likevel at den globale uvissa ikkje kjem til å få store tilbakeslag for norsk økonomi. Medan sentralbankane i andre industriland er varsame og avventande, ser det ut til at Noregs Bank er bestemt på å bruke dei relativt gode tidene i norsk økonomi til å få opp renta mot meir normale nivå. De førre rentehevinga var i mars, då renta gjekk frå 0,75 prosent til 1 prosent.

NHO trur at ein markert auke i oljeinvesteringane kan bidra til å stimulere vekst i år. Sysselsetjinga i Noreg vil auke med 1,5 prosent i år, rundt halvparten av dette i 2020 og 2021, som vil vere på linje med veksten i produksjonen og befolkninga, ifølgje rapporten.

Auka sysselsetjing

– Sysselsetjingsveksten blir òg venta å halde seg oppe i år, og dette vil bidra til å trekke veksten i disponibel inntekt, og dermed også forbruket, opp, skriv NHO i rapporten.

Arbeidsløysa var i mars 3,5 prosent av arbeidsstyrken, 0,2 prosentpoeng lågare enn ved nyttår. Likevel svarer 38 prosent av bedriftene at manglande tilgang på kvalifisert arbeidskraft er eit stort problem, ifølgje Økonomibarometeret. Det er 17 prosentpoeng høgare enn same tidspunktet for to år sidan.

