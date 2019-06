Meir bråk i vente om pengar til pelsdyrbøndene

innenriks

Dei om lag 200 pelsdyrbruka som er igjen i Noreg, skal avviklast innan 2025. Halvtanna år etter at Venstre fekk gjennomslag for dette i regjeringsforhandlingane på Jeløya, vart saka behandla på Stortinget torsdag.

Det skjedde ikkje utan drama og kjensler. Spørsmålet om kva bøndene skal få i kompensasjon, stod sentralt i den fem timar lange debatten, utan at det vart endeleg avklart.

– Det vil overraske meg stort om ikkje saka igjen blir eit tema i Stortinget, seier leiaren til næringskomiteen Geir Pollestad (Sp) til NTB.

Han viser til at landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) jobbar med ei forskrift for kompensasjonsordninga, som så skal sendast på høyring.

– Viss landbruksministeren følgde med på debatten i dag, må ho ha forstått at verken for posisjonen eller opposisjonen er planane ho har skissert, gode nok. Eg trur regjeringa har merka seg presset, seier han.

Regjeringspartia vart i mai samde om å auke ramma på ordninga til 505 millionar kroner, men innrømte samtidig at dei ikkje kjenner den endelege kostnaden.

– Trakkar på familiar

Norsk pelsdyralslag varslar at dei vil gå til retten for å ta vare på interessene til næringa.

– 200 familiar lever i full uvisse om kva regjeringa meiner. Vi har dokumentert at forslaget til regjeringa ruinerer og frårøver dei alle verdiane deira, skriv leiar Bertil Trane Skadsem i ei melding til NTB.

– Om Stortinget vel å trakke på 200 familiar over heile landet, skal vi bruke rettsvesenet til å verne dei, åtvarar han.

Pelsdyrbonde Kjell Hodne påpeikar at bøndene taper store verdiar.

– Når dei skal gi oss kompensasjon, går dei ut ifrå skattetakst. Det er som om du sel eit hus til 7 millionar kroner, men at det står 1 million kroner i skattetaksten. Og at du då får 600.000 kroner i erstatning, og dei seier «gå og finn deg eit nytt», seier Hodne.

Frykta avhopparar

Framfor Stortinget feira dyrevernsorganisasjonen NOAH den historiske sigeren i ein av dei viktigaste kampsakene sine, at det blir slutt på pelsdyrhald i Noreg.

Men innanfor var det ein vanskeleg dag for dei fire regjeringspartia. Medan representantar frå Høgre og Framstegspartiet motvillig måtte stemme for nedlegging av næringa, måtte Venstre-representantar svelgje ein annan kamel – endring av abortlova.

For å unngå at avhopparar frå Høgre og Frp velta heile pelsdyrsaka, la sakordførar Morten Ørsal Johansen (Frp) fram eit nytt forslag like før stortingsbehandlinga starta. Det opnar for å justere kompensasjonen til bøndene, dersom ordningane gir «urimelege utslag».

Kva er urimeleg?

Eit springande punkt er kva som skal forståast med «urimelege utslag» i samla utmåling av kompensasjon til pelsdyrbønder.

– Er det 90 prosent av tapet dekt, er det 80 prosent? Er det 4 millionar i tap, er det 5 millionar i tap, er det 3 millionar i tap? spurde Senterpartiets Pollestad.

Frps Ørsal Johansen peikar på at kompensasjonsordninga skal vurderast frå bruk til bruk, og at ein enno ikkje veit korleis ho vil slå ut.

– Viss det blir så ille at regjeringspartia finn dette heilt uakseptabelt, så reserverer for vi oss retten til å ta saka tilbake til Stortinget, seier Ørsal Johansen. Han kallar heile saka tragisk.

– Eg vil ikkje nøle med å krevje denne saka tilbake til Stortinget viss folk ikkje blir riktig kompensert når livsverket blir tatt frå dei, seier Frps Roy Steffensen til NTB.

Særleg Høgre fekk gjennomgå då Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum gjekk på talarstolen. Han skulda partiet for å gi prinsippa om eigedomsrett og næringsfridom på båten for å sikre regjeringsmakta.

Trass i løfter om at næringa skulle vidareutviklast og bestå, valde statsminister Erna Solberg (H) å gi denne saka som ei «morgongåve til Venstre» i regjeringsforhandlingane på Jeløya, sa han.

Pelsdyrforbodet blir støtta av Ap, SV og MDG.

