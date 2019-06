Kongsberg kommune erklærer klimakrise

innenriks

I vedtaket, som kom etter interpellasjon frå to representantar frå høvesvis MDG og SV, står det at kommunestyret i Kongsberg «erkjenner at verden er i en klimatisk nødsituasjon», og at kommunen har «satt klare mål i kommuneplanen mot 2030», skriv Laagendalsposten.

I vedtaket heiter det vidare at dei vil «gi et målbart bidrag til Norges arbeid for å nå klimamål som uttrykt i klimaforliket», og dessutan «nøye følge opp utviklingen gjennom kommunens årlige klimaregnskap og eventuelt foreslå nye tiltak dersom nødvendig».

I mai erklærte Storbritannia og Irland klimakrise, og tilsvarande erklæringar har komme i Sveits og Canada. I Noreg har det vore underskriftskampanjar for å få Stortinget og lokale styresmakter til å gjere det same. I juni erklærte Hedmark fylkeskommune klimakrise.

(©NPK)