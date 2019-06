EOS-utvalet avslår ønske om spionundersøkingar

innenriks

Ølen Betong gjekk i februar til sak mot staten fordi norske medarbeidarar i Russland skal ha vorte prøvd verva som spionar av norsk etterretning. Selskapet meiner dei har tapt 150 millionar kroner.

I mai bad regjeringsadvokat Fredrik Sejersted Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingsteneste (EOS-utvalet) om å undersøke dei påstått vervingsforsøka før ei eventuell rettssak, skriv NRK.

EOS-utvalet meiner det er berre eit samla Storting som kan pålegge utvalet å gjere undersøkingar, noko verken departementa eller dei hemmelege tenestene kan gjere. Ønsket har derfor vorte avslått, melder kanalen.

Sejersted meiner dei hemmelege tenestene ikkje har opptredd aktlaust eller kritikkverdig. Han seier han berre er opptatt av å få saka undersøkt best mogleg.

– Vi synest det er beklageleg at undersøkingane i EOS-utvalet ikkje vart ferdigstilt etter at ein antakeleg hadde komme ganske langt. Men vi tar svaret frå utvalet til etterretning og konsentrerer oss no vidare om rettssaka, seier han.

Dei to som hevdar seg vervet av norsk etterretning, klaga sjølve saka inn for EOS-utvalet. Utvalet hadde då gjort undersøkingar i saka, men dei to trekte klaga fordi dei ønskte fortgang i rettssaka.

Advokaten til saksøkarane, Per M. Ristvedt, har tidlegare sagt til NRK at Sejersted prøver å trenere ei eventuell rettssak, noko regjeringsadvokaten har avvist.

(©NPK)