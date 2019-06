Sommartempen kjem i helga

innenriks

Ifølgje statsmeteorolog Magni Svanevik ved Meteorologisk institutt bygger det seg opp eit høgtrykk i nord som gir ganske fint vêr i slutten av veka og helga.

– Og vi får etter kvart litt høgare temperaturar, fortel ho til NTB.

Varmast i indre strøk

Fredag er det venta mellom 15 og 18 grader, og slik vil det halde seg gjennom helga. Varmast blir det i indre strøk og i Nordland sør for Lofoten.

– Sør på Helgeland kan det bli periodar med regn. Vestlege delar av Finnmark kan få skyer, men ikkje noko nedbør utanom ei og annan bye, seier meteorologen.

Også Midt-Noreg, i dette tilfellet Trøndelag og Møre og Romsdal, får frå fredag og utover ganske fint vêr og høge temperaturar, som vil ligge på 18 til 23 grader.

– Det blir meir lågtrykksaktivitet i sør, men det ser ikkje ut til at regnet vil komme i Trøndelag, seier Magni Svanevik.

Dette gjeld til og med laurdag. Søndag kan det bli litt meir regn, mest i Møre og Romsdal og mindre i Trøndelag.

Litt grumsete i sør

Lengre sør omtalar statsmeteorologen vêret som «litt grumsete».

– På Vestlandet blir det periodar med regn, men høge temperaturar. Dei vil ligge over normalen for juni, og fleire dagar blir det over 20 grader. Laurdagen ser ut til å bli varmast, seier

Særleg fredag blir det periodar med regn.

– Det gir seg på kvelden, og så ser laurdagen ganske bra ut, iallfall først på dagen. På ettermiddagen blir det regn i Rogaland, og så trekker det nordover.

Over 20 grader i Oslo

På Sørlandet og Austlandet, altså Austafjells, blir det byevêr i helga. Temperaturane vil auke frå torsdag og komme opp i over 20 grader. Mellom anna får Oslo, der festivalen Piknik i Parken blir halden, godt over 20 grader laurdag.

Fredag er det venta byevêr, hovudsakleg sør for Mjøsa. Første del av laurdag ser det fint ut på Aust- og Sørlandet.

– Men så kjem eit lågtrykk, først på Sørlandet og så på delar av Austlandet. Dei nordlege delane av Hedmark og Oppland får nok fint vêr heile laurdagen, fortel statsmeteorologen.

Søndag vil det bli regnbyer også nordover på Austlandet.

(©NPK)