Plastikkirurgisk ved Haukeland får kritikk

innenriks

Pasient- og brukarombodet i Hordaland har sidan 2017 fått 44 saker som gjeld plastikkirurgisk avdeling på Haukeland, skriv Bergens Tidende. I eit brev gir ombodet Helse Bergen ei lang liste med døme på rot, lang ventetid, feilinformasjon og dårleg tilgjenge.

På lista står det mellom anna at ein pasient som hadde venta på operasjon sidan 2010, kopla etter fleire års venting inn pasientombodet. Etter fleire purringar vart det sett operasjonsdato åtte år seinare. I eit anna tilfelle har ein pasient ikkje fått kontakt etter å ha ringt fleire gonger.

Hans Christian Sylvester-Jensen, sjef på avdeling for plastikk-, hand- og rekonstruktiv kirurgi, skriv i ein e-post til BT at dei tar kritikken frå ombodet på største alvor.

– Ikkje minst det at pasientane føler dei ikkje får god nok informasjon. Her har vi eit betringspotensial og jobbar kontinuerleg med å finne gode løysingar, skriv han og legg til at dei vil gjennomgå ressursar og rutinar på nytt for å sjå om det er mogleg å hjelpe fleire.

Talet på tilvisingar har auka med 20 prosent på avdelinga sidan 2016. Pasientar som av medisinske årsaker må få rask behandling blir prioriterte.

(©NPK)