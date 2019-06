Kallmyrs au pair får komme tilbake til Noreg

innenriks

Justisministeren blir dermed trudd når han opplyser at kvinna ikkje arbeidde medan ho venta på opphaldsløyve.

– Det opphavlege avslaget vart gitt på bakgrunn av opplysningar au pairen gav i søknaden, som vi tolka som om opphaldet hadde eit anna formål enn kulturutveksling, og at det vart jobba før søknad var levert hos politiet. I klagesaka har det komme fram nyanseringar og nye opplysningar, heiter det i ei pressemelding frå Utlendingsdirektoratet.

UDI er framleis av den oppfatninga at kvinna ikkje har følgt reglane ved byte av vertsfamilie, men meiner at dette ikkje er så alvorleg at ho ikkje kan få opphald.

– Var gjest

Det var Aftenposten som først skreiv at UDI meinte at au pairen hadde arbeidd ulovleg hos justisministeren og dermed brote utlendingslova. Grunngivinga var at au pairen budde hos familien til justisministeren i to månader i fjor haust før ho fekk fornya au pair-løyvet sitt hos politiet.

Justisministeren har heile tida avvist at au pairen arbeidde for familien i dei to haustmånadene og sagt at ho berre oppheldt seg i heimen til Kallmyr-familien som gjest.

Ikkje utvist

No skriv UDI at eit uheldig omstende i denne saka var at avslaget av ukjend årsak aldri nådde fram til kvinna, men kom i retur til UDI etter at klagefristen gjekk ut. Ho vart derfor kjent med avslaget ved eit oppmøte hos politiet dagen før utreisefristen og valde å reise ut med ein gong. Det skjedde 10. mai.

– På bakgrunn av det opphavlege avslaget fekk ho òg rutinemessig varsel om at UDI vurderte ein utvisingssak. Ho er altså ikkje utvist frå Noreg, og denne delen av saka er òg avslutta, skriv direktoratet.

Advokaten til au pairen, Ingvild Boe Hornburg, er fornøgd med omgjeringa og seier til VG at ho meiner at dette er riktig vedtak i saka.

– Eg har heile tida sagt at dette har vore basert på ei misforståing. Eg har skrive ein grundig klage, som no er tatt til etterretning, og det viser at systemet fungerer.